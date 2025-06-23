Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık hastaneye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve 4 Haziran'da Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın durumu ciddiyetini koruyor. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Başkan Çalık için geçtiğimiz hafta, cezaevi koşullarının hayati riskini artırdığı gerekçesiyle avukatlarınca tahliye talebinde bulunup hastaneye sevki gerçekleşmişti. Bugün ise Çalık, daha önce yaşadığı sorunların nüksetmesi sonucu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ikinci kez sevk edildi.

Koçhan: Müvekkilimin cezaevi koşullarında hayati riski artmıştır

Cezaevi koşullarının müvekkili Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumunu ciddi şekilde olumsuz etkilediğini dile getiren avukat Melih Koçhan, “Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, bu hastalıkları sebebiyle vatani görevini dahi yapamayacağı yönünde terhis belgesi verilen ve son dönemde 15 kilo kaybeden müvekkilin cezaevi koşullarında hayati riski artmıştır. Adil yargılama ve tahliye talebimiz doğrultusunda bu çağrımıza herkesin destek vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çelik: Çalık'ın tahliye edilmesi toplumumuzun ortak vicdan çağrısıdır

Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edilmesinin ardından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Haksızca tutuklanan, suçsuz yere cezaevinde tutulan Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın bir an önce tahliye edilmesi toplumumuzun ortak vicdan çağrısıdır” dedi.