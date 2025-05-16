Üsküdar'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 18 Mayıs Pazar günü Üsküdar’da ''Mor ve Ötesi'' sahne alacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlamalar 18 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Üsküdar’da 19 Mayıs, büyük bir coşku ve bayramın anlamına uygun bir şekilde yapılan konserle Harem Etkinlik Alanı’nda kutlanacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da katılımıyla, 18 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da başlayacak etkinlikler, DJ performansı ile başlayacak, ardından rock müziğin önemli gruplarından “Mor ve Ötesi” izleyenlere coşkulu anlar sunacak.

DJ performansının ardından sahnede yerini alacak Mor ve Ötesi, 1996 yılından bu yana modern Türk rock müziğinin öncülerinden biri olarak, aralarında “Bir Derdim Var”, “Cambaz” ve “Oyun Bozan” gibi güçlü şarkıları, etkileyici sahne performansları ve kendine özgü müzikal tarzlarıyla Üsküdarlı ve İstanbullu vatandaşlara güzel bir gece yaşatacak.

Türkiye’de bir kuşağın sesi haline gelen grup, sekiz stüdyo albümü, ödüllü bir film müziği, sayısız konser ve Türkiye’yi temsil ettikleri 2008 Eurovision macerasıyla, Türk rock sahnesinde kalıcı bir iz bıraktı.