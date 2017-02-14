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ABD BAŞKANI TRUMP'IN TAVRI NET

ABD Başkanı Trump'ın tavrı net

ABD Başkanı Trump'ın Rusya'dan Kırım'ın Ukrayna'ya iade etmesini beklediği açıklandı.

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Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'dan Kırım'ı 'Ukrayna'ya iade etmesini beklediğini' söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Spicer, "Başkan Trump Rus hükümetinden Ukrayna'da gerginliği azaltmasını ve Kırım'ı iade etmesini beklediğini açıkça ifade etmiştir" dedi.

Rusya'ya yaptırımlar konusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini söyleyen Spicer, Trump'ın Moskova ile iyi ilişkilere sahip olmak istediğini de sözlerine ekledi.
 
HALEY'E ATIF YAPTI
 
Spicer, Trump'ın Kırım'la ilgili olarak Rusya'dan beklentisini açıklarken, ABD'nin yeni atadığı BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in 2 Şubat'ta yaptığı açıklamaya atıf yaptı. Haley, Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu söylemiş ve Rusya'nın Kırım'ı iade edeceği tarihe kadar yaptırımların süreceğini açıklamıştı.

Sputnik

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