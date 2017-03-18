AK Parti'nin anketi: Hayırcı AK Partililerin oranı belli oldu

16 Nisan referandumuna kısa bir süre kala, referandum anketlerinin sonuçları peş peşe açıklanıyor. AK Parti'nin yaptırdığı son kamuoyu araştırmasının sonuçları da ortaya çıktı.

Buna göre "Evet" oyları önde giderken AK Parti içerisindeki "Hayır"cılar da belli olmaya başladı.

AK Parti'nin yaptırdığı son anketin sonuçlarını Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan bugünkü köşesine taşıdı.

İşte Çevikcan'ın yazısından dikkat çeken ayrıntılar:

AK PARTİ'NİN OY ORANI %53,5

Ak Parti kaynaklarıyla son değerlendirmelerini, gelen son anketleri ve referanduma kadar nasıl bir tablo öngördüklerini konuşma imkânı buldum.

‘Yarın seçim olsa’ anketi Hemen söylemek gerekir ki Ak Parti kurmayları, yola çıktıkları güne oranla daha rahat.

“Yarın seçim olsa” başlıklı son ankette, partinin oy oranı yüzde 53.5 gözüküyor.

Referandum değerlendirmeleri de bu oranlar dikkate alınarak yapılıyor.



HDP SEÇMENİNDEN %4 EVET



Son seçimde yüzde 10.5 oranında oy alan HDP’den yüzde 4’lük bir “evet” bloğunun çıkabileceği hesaplanıyor.

HDP’nin, “hayır” demeyi düşünen milliyetçi seçmeni ürkütmemek adına agresif bir kampanya yürütmemesinin de bu tabloda etkili olduğu değerlendiriliyor.



MHP SEÇMENİNİN %50'Sİ KESİN "EVET"Çİ



Bahçeli’nin mitingleri MHP seçmeninin en az yüzde 50’sinin kesin olarak “evet” oyu vereceği hesaplanıyor.

Kötümser hesaplarla bile MHP seçmenlerinin yüzde 4 ila yüzde 6’sının desteğine kesin gözüyle bakılıyor.

“Hayır” diyecek MHP’lilerin tepkisinin anayasa değişikliğine değil parti yönetimine olduğu, parti içindeki tartışmaların bu tabloya yol açtığı ifade ediliyor.

Genel başkan adayı olan muhalif isimlerin kampanyaları, bu isimlerin partiden ihracı gibi süreçlerin de tabloda etkili olduğu değerlendiriliyor.

Desteği artırmanın ancak MHP yönetiminin çabasıyla mümkün olacağının da altı çiziliyor.



AK PARTİ SEÇMENİNİN %4,5'İ "HAYIR"CI

AK Partililer, kendi seçmenlerinden, “hayır” diyecek olanların oranına yönelik çalışmalar da yapıyor.

Son hesaplamalar bu oranın yüzde 4.5-5’te kalacağı yönünde.



TEK ADAM VE REJİM KORKUSU



AK Parti seçmeni olmasına rağmen, “tek adam” ve “rejim değişikliği” eleştirilerinden etkilenen bu kesimin, “hayır” demeye yakın olduğu, “AK Parti kalsın ama sistem değişmesin” düşüncesini taşıdığı değerlendiriliyor.

Bu kesimin görüşünü değiştirmek için son ana kadar çaba gösterilmesine yönelik bir strateji var.

Ancak referandumlarda genellikle AK Parti seçmeninin yüzde 5’inin farklı eğilim gösterebildiğine de işaret ediliyor.



BBP VE SAADET SEÇMENİ

Bu rakamlara ek olarak, “evet” diyeceğini açıklayan BBP’den, “hayır” diyeceğini açıklayan Saadet Partisi’nin görüşüne katılmayan tabanından destek alınacağı beklentisi hakim.



GURBETÇİLERİN KARARI

Yurt dışından da büyük destek geleceği değerlendiriliyor.

Almanya ve özellikle Hollanda ile yaşanan krizin “evet”e etkileri sahada gözlenmiş.

Bu konuda özel bir anket yapılmamasına rağmen bazı kararsız seçmenlerin üzerinde yaşanan krizin etkili olduğu yorumları yapılıyor.



EVET BEKLENTİSİ %55'İ AŞTI



Başlangıçta, “yüzde 55 evet” olarak konulan çıta artık daha yükseğe çekiliyor.

Bu tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahaya çıkmış olmasının büyük etkisi olduğu ifade ediliyor.

Başbakan Yıldırım’ın miting performansının da beklenenin üzerinde bir dönüş sağladığı belirtiliyor.

Erdoğan ve Yıldırım’ın farklı ve birbirini tamamlayıcı biçimde yaptıkları konuşmaların olumlu yansıdığı kesin.

Özellikle ortak etkinliklerde yapılan konuşmaların seçmen üzerinde “konsolide edici” etki yarattığı vurgulanıyor.