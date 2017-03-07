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ÇİFTLİĞE BASKIN ! GİZLİ BÖLMEDEN BAKIN NE ÇIKTI

Çiftliğe baskın ! Gizli bölmeden bakın ne çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 250 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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İzmir'in Menemen İlçesi'ndeki bir çiftliğe polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir duvarın arkasındaki gizli bölmede 250 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Menemen İlçesi'ndeki bir çiftliğe dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Çiftlikte yapılan aramalarda ilk etapta bir sonuç elde edilemedi. Ancak ahır benzeri bir yapının dışardan bakıldığında daha uzun olduğunun anlaşılması üzerine, iç kısımdaki duvarda yapılan incelemede, duvar görünümlü düzeneğin ardında gizli bir bölme bulunduğu ortaya çıktı.

Çiftliğe baskın ! Gizli bölmeden bakın ne çıktı

Buraya giren polisler, gümrük kaçağı 250 bin paket sigara ele geçirdi. Operasyon kapsamında N.G. (43) gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olduğu bildirildi.

Çiftliğe baskın ! Gizli bölmeden bakın ne çıktı

DHA
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