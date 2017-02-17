GırGır özür diledi

Haftalık olarak yayımlanan ve Sözcü gazetesi ile birlikte dağıtılan GırGır mizah dergisinin yeni sayısında Hazreti Musa ile ilgili bir karikatür yayımlandı.

Karikatür'de Hazreti Musa'ya ve İslam'a hakaret edildiğini düşünen bir çok kişi sosyal medyadan dergiye tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın da vardı.

Tepkiler üzerine derginin twitter hesabından "Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilmeyen bu 'berbat' karikatür nedeniyle incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz" mesajı paylaşıldı.

#GırgırDergisiKapatılsın etiketi ile paylaşılan mesajlarda zaman Charlie Hebdo katliamını örnek göstererek dergiyi tehdit eden mesajlar da yer aldı.