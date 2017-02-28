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KARISINI ASİTLİ KAHVEYLE ÖLDÜRMEYE KALKTI !

Karısını asitli kahveyle öldürmeye kalktı !

İstanbul'da karısını, asitli kahveyle öldürmek isteyen kocaya müebbet hapis istendi.

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İstanbul'da üç çocuk annesi 32 yaşındaki Gurbet E., eşi Cengiz E. ile aralarında anlaşmazlık yaşıyordu. Cengiz E. sürekli eşiyle tartışıyor ve 39 yaşındaki adam, karısını sürekli darp ediyordu. İkili, geçtiğimiz günlerde kıskançlık sebebiyle yeniden tartışmaya başladı. Gurbet E., kendisini herkesten kıskanan kocasından boşanmak istedi. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Eşinin kendisinden boşanacağı korkusuyla Cengiz E. intikam almak istedi. 8 Nisan sabahı, erkenden uyanan koca, karısına kahve hazırladı. Yataktan kalkan Gurbet E., eşinin hazırladığı kahveyi içti. Fakat bu sırada genç kadının ağzı ve dili yandı.

Kusmaya başlayan genç kadının ağzından köpükler geldi. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan genç kadının zehirlendiği tespit edildi. Genç kadın gördüğü tedavinin ardından eşinin kendisini öldürmek için zehirlediğini anlattı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Koca Cengiz E.'nin ifadesine başvuruldu. Genç adam, boşanmak davası açan eşine sinirlendiği için bir anlık öfkeyle bu suçu işlediğini anlattı. Eşini öldürmeye teşebbüs eden Cengiz E., İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLARI İFADE VERDİ

Başlatılan soruşturmada kahvenin içindeki krozif madde (asit) bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili evde bulunan çocukların pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Çocuklardan Ö.E., babasının annesine sürekli onu öldüreceğini söylediğini anlattı. Yürütülen soruşturma sonunda, "Tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Dava, önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sabah
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