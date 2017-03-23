''Mini'' için yolun sonu gözüktü

Otomotiv dünyasında İngiliz ikonu olarak kabul edilen Mini'ye Brexit'le birlikte İngiltere dışına taşınma yolu gözüküyor.
1959'da Oxford'daki fabrikasında üretilmeye başlayan ve 2001 yılında BMW ile birleşen Mini'nin Brexit'ten etkilenecek şirketlerden biri olmaya aday.
BMW CEO'su Harald Krueger, Mini üretiminin yerini değiştirebileceğini ima etti. Krueger'in açıklamalarına göre BMW, İngiltere'nin Avrupa Birliği'den çıkışına cevaben "farklı senaryolar" için hazırlanıyor ve gerektiğinde başka bir yere gitmek için yeterli alanı olduğunu düşünüyor.
'MÜZAKERELERE BAĞLI'
Kreuger, "Üretim ağımız bize esneklik getiriyor. Yine de, İngiltere, bizim için önemli bir yer olmaya devam ediyor. Birçok şey Brexit'in nihai olarak nasıl müzakere edildiğine bağlı" dedi.
Mini modelinin çoğu Oxford fabrikasında üretilirken, Hollanda ve diğer fabrikalarda da üretim ve montajlar gerçekleşiyor.
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''MİNİ'' İÇİN YOLUN SONU GÖZÜKTÜ
İngiltere'de üretilen Mini, Brexit'le birlikte ülkeden taşınabilir.
Otomotiv dünyasında İngiliz ikonu olarak kabul edilen Mini'ye Brexit'le birlikte İngiltere dışına taşınma yolu gözüküyor.
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