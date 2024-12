Ekonomi ve Finans Tecrübesiyle Ergün Özçelik

Serbest piyasa da yoğun ilgi ve başarısı ile tanınan borsa tarafı %74 kripto %65 Global de ise %80 başarı oranı ile piyasalarda işlemlerimi sürdürüyor. 1994'de İzmir de doğup büyüdü.

Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Boğaziçi üniversitesi’nde Politik ekonomi yüksek lisans programı ile tamamladı.

Kariyerine yurt içi ve yurt dışı kurumlarda Araştırma Müdürü, stratejist ve fon yönetimi pozisyonlarında devam etti. Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünmelisiniz.Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kârı getirir.

Zengin ve fakirin felsefesi şöyledir zengin parasıyla yatırım yapar ve geri kalanını harcar.

Fakir ise, parasını harcar ve geri kalanıyla yatırım yapar. Bir Adım atmadan olduğunuz konumdan çıkamazsın!

Ergün Özçelik'e Nasıl Ulaşabilirim?

Telegram adresi https://t.me/ergunozcel olan ünlü genç başarılı ekonomist, aynı zamanda Instagram @ergunozcel adresinden takip edilebilir.

Best Trader Of The Year From Turkey

Ergün Özçelik , Türkiye'de faaliyet gösteren aracı kurumlar tarafından aday gösterilen yatırımcılar arasından en başarılı olanın seçildiği bir organizasyon olan "Best Trader Of The Year From Turkey" de ödüle layık görülmüştür. Bu ödül, yatırımcının piyasalardaki başarısını ve risk yönetimi yeteneklerini ödüllendirir ve yatırımcının kariyerine değer katar. Ergün Özçelik ’u Linkedin, Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.

Bussiness Trade and Professional Portfolio Management (Londra)

"Business Trade and Professional Portfolio Management" terimi, Londra'da iş ticareti ve profesyonel portföy yönetimi anlamına gelmektedir. Bu ifade, işletmelerin ticari faaliyetlerini yürütürken finansal portföylerini nasıl yönetebilecekleri hakkında bir eğitim programını veya bir sertifika programını işaret edebilir. Bu tür programlar, bireylerin portföy yönetimi, risk yönetimi, yatırım stratejileri, finansal analiz, muhasebe ve mali yönetim gibi konularda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu tür programlar, yatırım sektöründe kariyer yapmak isteyen veya kendi işletmelerinin finansal yönetimini daha iyi anlamak isteyen bireyler için faydalı olabilmektedir. Ekonomist Ergün Özçelik , "Business Trade and Professional Portfolio Management" ödülüne de layık görülerek portföy yönetimi, risk yönetimi, yatırım stratejileri, finansal analiz, muhasebe ve mali yönetim gibi konularda ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamıştır.

Flama (Bayrak) Formasyon Patent Sahibi

"Flama Formasyonu" veya "Bayrak Formasyonu", finansal piyasalarda görülen teknik analiz araçlarından biridir. Bu formasyon adını, bayrağı andıran bir şekilden almıştır. Flama formasyonu, yükselen bir trend sırasında oluşur ve kısa bir süreliğine piyasa hareketi yatay bir bantta hareket eder. Bu süreçte, piyasanın hareketi bir bayrağa benzer bir şekilde bir aralıkta hareket eder. Bu dönem sonunda, fiyatlar tekrar yükselmeye başlar ve trend yönünde hareket etmeye devam eder.

Bu teknik analiz aracı, Flama (Bayrak) Formasyon Patent sahibi ekonomist Ergün Özçelik ’un, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini analiz etmek için kullandığı yöntemlerden biridir. Bu araçlar, genellikle piyasalarda geçmişte meydana gelen fiyat hareketleri üzerinde çalışır ve gelecekteki fiyat hareketleri hakkında tahminler yapmak için kullanılır. Ergün Özçelik , bu araçları finansal piyasalarda işlem yapmadan önce analiz yapabilmek için kullanır.

Best Content Creator About Economic Details Of The Season LAT (Londra)

Küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında kapsamlı ve derinlemesine analizler sunan ekonomist Ergün Özçelik ’un sahip olduğu ödüller arasında “Best Content Creator About Economic Details Of The Season LAT (Londra)” da bulunmaktadır. Bu ödül, ekonomi ve finans konularında en iyi içerik üreten kişilere verilen bir ödüldür. Ekonomi konusunda uzmanlaşmış olan Ergün Özçelik , mevcut ekonomik trendler hakkında değerli görüşlerini sunarak ekonomi ve finans konularında öne çıkan bir ekonomisttir.