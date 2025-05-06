Bu veriler TCMB'ye ait: Türk Lirası'nın değer kaybında büyük düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tarafından açıklanan "reel efektif döviz kuru endeksi" verilerinde Türk Lirası'nın reel değerinin son 6 ayın en düşük seviyesine indiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi nisan verisini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre 1,55 puan azalarak 72,12 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise nisan ayında bir önceki aya göre 2,34 puan azalarak 93,22’ye geriledi.