Eray Yurga: ''Backstage’de zamanla değil, kusursuzlukla yarışıyorsunuz''
11–16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen New York Fashion Week, moda dünyasının en önemli buluşmalarından biri olarak bu yıl da uluslararası tasarımcıları ve yaratıcı ekipleri New York’ta bir araya getirdi. Organizasyonun 15–16 Şubat tarihlerindeki defile günlerinde backstage ekibinde görev alan Global Hair Artist & Educator Eray Yurga, deneyimini anlattı.

New York Fashion Week’te backstage ekibinde yer almak sizin için ne anlam taşıyor?
New York Fashion Week, yalnızca bir moda etkinliği değil; disiplin, hız ve yaratıcılığın aynı anda test edildiği bir platform. Backstage’de yer almak, sahne arkasındaki görünmeyen emeğin parçası olmak demek. Burada her detayın koleksiyonla uyumlu olması gerekiyor ve bunu sınırlı süre içinde gerçekleştirmek zorundasınız.

Backstage süreci nasıl ilerliyor?
Sahne arkasında her şey planlı ama aynı zamanda çok dinamik. Tasarımcının belirlediği estetik doğrultusunda modellerin saç tasarımları hazırlanıyor. Süre kısıtlı olduğu için ekip içi koordinasyon hayati önem taşıyor. Teknik bilgi kadar soğukkanlılık da gerekiyor. Çünkü birkaç dakikalık gecikme tüm akışı etkileyebilir.

15–16 Şubat tarihlerinde üstlendiğiniz rol neydi?
Defile hazırlık sürecinde modellerin saç tasarımlarının uygulanması ve son kontrollerinin yapılması aşamalarında görev aldım. Uluslararası ekiplerle birlikte çalıştık ve her koleksiyonun karakterine uygun görünümleri zamanında sahneye hazır hale getirdik.

Amerika’daki profesyonel süreciniz açısından bu deneyimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Amerika Birleşik Devletleri’nde O-1 vizesi kapsamında çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu süreç, uluslararası projelerde aktif olarak yer almayı gerektiriyor. New York Fashion Week’te görev almak, burada yürüttüğüm mesleki faaliyetlerin doğal bir uzantısı oldu. Global bir organizasyonda çalışmak, hem teknik hem de operasyonel anlamda yüksek standartları deneyimleme fırsatı sunuyor.

Bu deneyim mesleki yaklaşımınızı nasıl etkiledi?
Backstage çalışmaları refleksleri keskinleştirir. Zaman yönetimi, ekip içi iletişim ve detay hassasiyeti daha da güçlenir. Bu deneyim, uluslararası moda sahnesindeki çalışma dinamiklerini birebir gözlemleme ve uygulama fırsatı sundu.


Eray Yurga’nın New York Fashion Week’teki backstage deneyimi, Amerika’daki profesyonel yolculuğunun önemli adımlarından biri olarak kayda geçti. Moda haftasında görev almak, sektörde güçlü bir referans niteliği taşırken; bu katılım Yurga’nın uluslararası alandaki aktif çalışmalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

 

