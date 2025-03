Uluslararası Arenada 4 Büyük Ödülle Milli Gurur: Burak Yaka’nın İlham Veren Hikâyesi

Konya Sarayönü’nden çıkıp Türk sanayisinin üretim tesislerinde fabrika, bakım, üretim, proje, enerji yönetimi ve yapay zeka ile dijitalizasyon alanlarında yükselen yıldızı haline gelen Burak Yaka, uluslararası alanda aldığı ödüllerle hepimizi gururlandırıyor.

White Page International’dan “Global Power Leader 2024”, The Executive Lens’ten “Masters of Influence: Top 5 Dynamic Leaders 2025”, The Inc Magazine’in “2025’in En İlham Veren 10 Lideri” ve The Entrepreneur Insights’tan “2025’in En Vizyoner 10 İş Lideri” ödülleriyle adını dünyaya duyuran Yaka, mütevazı duruşu ve vizyoner liderliğiyle dikkat çekiyor.

Ödüllerin Ardındaki Anlam

Yaka, ödüllerin kendisi için taşıdığı anlamı içtenlikle paylaşıyor: “Bu başarılar tek başıma benim değil, ekibimle ve ülkemle ortak bir gurur. ‘Global Power Leader’ liderliğimin fark edildiğini hissettirdi, ‘En İlham Veren Lider’ ise bana sorumluluk yükledi. Elimden geleni yapıyorum, bu ödüller hepimizin sevinci.” Harvard ve MIT’den aldığı eğitimlerle teoriyi sahada buluşturan Yaka, fark yaratıyor.

Yapay Zeka Tutkusuyla Yenilik

Yapay zeka merakı, Yaka’nın çocukluğunda Ankara’daki internet kafelerde başlamış. “Abimi çıldırtsam da teknolojiye âşık oldum,” diye gülüyor. Türk sanayisinde bakım süreçlerinde arızaları öngörerek üretimi aksatmadan verimliliği artıran Yaka, enerji yönetiminde yapay zekayla tüketimi optimize ederek tasarruf sağlıyor. “Teknolojiyi sahaya indirip fayda yaratmaya gayret ediyorum,” diyor.

Enerji Yönetiminde Öncü Adımlar

Enerji, Yaka için hem bir tutku hem bir görev. Üretim tesislerinde yardımcı sistemleri yapay zekayla analiz ederek çevresel etkiyi azaltıp maliyetleri düşürüyor. “Harvard’daki eğitimler ilham verdi ama sahada deneye yanıla buluyorum yolumu,” diye ekliyor. Bir enerji projesiyle aylık giderleri ciddi oranda azalttığında, ekibin mutluluğu onun için en büyük ödül olmuş.

Ekiple Yükselen Başarı

Liderliğini “Başarı ekibin, hata benim” diye özetleyen Yaka, insan sevgisiyle tanınıyor. “Bir enerji kesintisinde hattı kurtarmak için sabaha kadar çalıştık. Bir arkadaşımın fikriyle çözdük, liderliğin dinlemek olduğunu o gün anladım,” diye anlatıyor. Ekip ruhuyla art arda rekorlar kırdığını vurguluyor: “Onların gözünde ışığı görüyorsam, gerisi geliyor.”

Geleceğe Dair İlham Veren Hedefler

Yaka, yapay zeka ve dijitalizasyonla Türk sanayisini globale taşımayı hedefliyor. “Sıfır arıza, enerji verimliliği ve gençlere mentorluk… Elimden geleni yapıyorum, bakalım nereye varırız,” diyor gülümseyerek. Bu dört ödül bir başlangıç; tevazu, vizyon ve insan sevgisiyle daha nice başarılara imza atacağa benziyor.