  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 12 yaşında IQ testinde Einstein'ı da Hawking'i de geçti

12 yaşında IQ testinde Einstein'ı da Hawking'i de geçti

12 yaşında IQ testinde Einstein'ı da Hawking'i de geçti
Güncelleme:

İngiltere'de 12 yaşındaki bir öğrenci girdiği IQ testinde 162 puan alarak iki dahi Albert Einstein ve Stephen Hawking'i tahmin edilen 160 puanlık IQ seviyelerini geride bırakmayı başardı.

İngiltere'de yaşayan 12 yaşındaki Rory Bidwell yakın zamanda bir IQ testyi olan "Cattell III B" testinde kendi yaş grubunda mümkün olan en yüksek puan olan 162 puan almayı başardı.

Bu, çocuğun fizikçiler Einstein ve Hawking'in sahip olduğu iddia edilen 160 puanın üzerine geçtiği anlamına geliyor. Rory bu skorla birlikte dünyanın en büyük ve en eski yüksek IQ topluluğu olarak tanımlanan Mensa'ya katılmaya davet edildi.

Mensa, standartlaştırılmış IQ testleri veya diğer onaylı zeka testlerinde yüzde 98 veya daha yüksek başarı oranına sahip kişilere açık, kar amacı gütmeyen bir kuruluş.

Anne Abi Bidwell, oğlunun "işleri çözebilen ve bilgileri ezberleyebilen inanılmaz bir beyinle kutsandığını" söyledi.

İngiltere'de 12 yaşındaki bir öğrenci girdiği IQ testinde 162 puan alarak iki dahi Albert Einstein ve Stephen Hawking'i tahmin edilen 160 puanlık IQ seviyelerini geride bırakmayı başardı.

Great Torrington okulunda 7. sınıf öğrencisi olan Rory'nin, iki yaşındayken 100 parçalı bulmacaları tamamladığı ve 2. sınıftayken cebir konusunda 7. sınıf seviyesinde uzmanlaştığı söyleniyor.

Çocuğun yüksek zekanın yanı sıra sporda da başarılı olduğu vurgulanıyor. Büyük bir spor hayranı olduğu, okulunu kros, futbol ve ragbi dallarında temsil ettiği ve futbol takımı için yılın oyuncusu gibi ödüller kazandığı söyleniyor.

 

Etiketler Cattell III B zeka zeka testi iq testi 12 yaşındaki çocuk çocuk Albert Einstein Stephen Hawking
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam! Maaş farkı ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam! Maaş farkı ne zaman yatacak? Altınok mu, Yavaş mı ? İşte son Ankara anketi Altınok mu, Yavaş mı ? İşte son Ankara anketi LPG ve motorinin ardından benzine de dev zam LPG ve motorinin ardından benzine de dev zam Prof. Dr. Demirtaş'tan ''kolundaki saat'' sorusuna olay yanıt: ''Bir düzine trolü satın alıp...'' Prof. Dr. Demirtaş'tan ''kolundaki saat'' sorusuna olay yanıt: ''Bir düzine trolü satın alıp...'' Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi hamlesi: Her maç başka kanalda olabilir! Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi hamlesi: Her maç başka kanalda olabilir! ''İçimde prezervatif kaldı'' diyen güzel oyuncu annesine söylediği ana dair itirafı olay oldu ''İçimde prezervatif kaldı'' diyen güzel oyuncu annesine söylediği ana dair itirafı olay oldu Turizm başkentimizdeki manzara keyfi sonrası ölüm kalım savaşı Turizm başkentimizdeki manzara keyfi sonrası ölüm kalım savaşı Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı Beşiktaş'ın yeni hocası Santos'tan maç sonrası olay açıklama Beşiktaş'ın yeni hocası Santos'tan maç sonrası olay açıklama