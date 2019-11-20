121 yıl önce çekilen fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı

Washington Üniversitesi arşivlerinde bulunan ve 1898 yılında Kanada'nın Yukon bölgesinde çekildiği bilgisi verilen 121 yıllık bir fotoğrafta, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e tıpatıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fotoğrafı gören çok sayıda kişi 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in zaman yolcusu olduğunu ve geçmişten geldiğini öne sürdü.

Bazı kullanıcılar ise fotoğrafın montaj olduğunu söyledi. Fakat fotoğrafın gerçek olduğu bilgisi paylaşıldı.

1898 yılında Kanada'da çekilen fotoğrafta 2 küçük erkek ve bir küçük kız çocuğu göze çarpıyor. Küçük kız çocuğu, şu günlerde Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya sıfır karbon salınımı hedefi ile seyahat eden Greta Thunberg'e benzerliği ile dikkat çekiyor.

Bazı internet sitelerinde söz konusu fotoğraftan yola çıkılarak Greta'nın uzaylı olduğu teorileri gündeme getirildi.

Geçtiğimiz hafta Greta Thunberg'in görseli, su baskınları sebebiyle zor günler yaşayan Venedik'te bir meydana çekilen fotoğrafa montajlanmış ve fotoğrafın üzerine "Size söylemiştim" yazılmıştı. Bahsi geçen montaj görsel sosyal medya mecralarında çok sayıda paylaşım almıştı.