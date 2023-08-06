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2 göçmen teknesi battı: Çok sayıda kayıp var

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İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında iki göçmen teknesinin batması sonucu 2 kişi öldü, 31 kişi kayboldu.

Akdeniz’de kaçak göçmenlerin dramı devam ediyor. İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında biri 48 diğeri 42 kişiyi taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kayboldu.

Yetkililer, 57 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. İtalyan basını, hayatını kaybeden göçmenlerin Fildişi Sahili uyruklu bir anne ile 1 yaşındaki çocuğu olduğunu aktardı.

Göçmenleri taşıyan teknelerin Tunus'un Safake kentinden yola çıktığı düşünülüyor.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yaklaşık 43 bin göçmen İtalya’ya gelirken, bu yıl şu ana kadar yaklaşık 92 bin göçmen İtalya’ya göçtü.

Etiketler göçmen göçmen teknesi kaçak göçmen facia akdeniz italya
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