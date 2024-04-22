4 bin 200 yıllık zombi mezarı: Cesedin üzerine bırakılan taş...

Almanya'da ortaya çıkan tarihi bir buluntu, tahmini olarak 4 bin 200 yıl öncesine dayanıyor ve yerel inanışa göre zombi mezarı olarak nitelendiriliyor.

Almanya’daki Saksonya-Anhalt eyaletindeki Oppin kasabasında yapılan kazılarda ilgi çekici bir tarihi kalıntı bulundu. Bronz Çağı’na ait olduğu düşünülen 4 bin 200 yıllık kalıntıların, 40 ila 60 yaşları arasında ölmüş bir erkeğe ait olduğuna inanılıyor.

CESEDİN ÜZERİNDEKİ TAŞIN SIRRI

Cesedin alt kısmının üzerinde büyük bir taş blok bırakıldığı görüldü.

Araştırmacılar bunun “ölülerin dirilmesini önlemek için” yerleştirildiğini söylüyor. Kazının Proje Yöneticisi Susanne Friederich, o dönemde ölülerin mezarlarından çıkmaya çalıştığına inanıldığını anlattı.

İTALYA’DA BULUNAN MEZAR

İtalya’da 2018 yılında bulunan ve 50’den fazla bebek ile çocuğun gömüldüğü bin 500 yıllık bir mezarlık bulunmuştu.

MS 450’de yaşanan sıtma salgınında ölen çocukların gömüldüğü düşünülen mezarlıktaki en büyük kişi olan 10 yaşındaki çocuğun ağzına taş yerleştirildiği tespit edilmişti.

Arizona Üniversitesi'nden antropolog Dr. David Soren konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ölülerin ruhlarını kendi çıkarları için kullanabilecek (cadılar gibi) gizemli güçlere ve hortlaklara karşı büyük bir korku vardı.” demişti.