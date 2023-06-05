4 çocuğunu öldürmekle suçlanan ''canavar anne'' masum çıktı!

Avustralya'da dört çocuğunu öldürmekle suçlanan kadın, çocuklarını öldürmediğini gösteren yeni kanıtların ardından affedildi.

Avustralya'da yaşayan Kathleen Folbigg'in dört çocuğu da 2 yaşından önce öldü. 1989 yılında 19 günlük Caleb, 1991'de 8 aylık Patrick, 1993'te 10 aylık Sarah ve 1999'da 18 aylık Laura hayatını kaybetti.

Başlangıçta, ölümler sadece bir dizi korkunç trajedi gibi görünüyordu.

Yapılan incelemeler iki çocuğun ani bebek ölümü sendromundan, üçüncü çocuğun da boğulma nedeniyle öldüğü kabul edildi. Bir adli tabip de, Laura'nın "belirlenemeyen" bir nedenden öldüğü sonucuna vardı.

Suçlamalar çocukların annesi Kathleen Folbigg üzerinde yoğunlaştı.

Şu anda 55 yaşında olan Folbigg, çocukları Caleb, Patrick, Laura ve Sarah'yı öldürdüğünü her zaman inkar etti, ancak ikinci dereceden kanıtlara dayanan bir davada onları boğmaktan suçlu bulundu ve 25 yıl ceza aldı.

20 YIL SONRA YENİ KANITLAR ORTAYA ÇIKTI

20 yıl hapiste yatan Folbigg'in masum olduğuna dair yeni kanıtlar ortaya çıktı. Yakın tarihli bir soruşturma için görüşü alınan bilim insanları, çocukların doğal sebeplerden öldüklerini belirttiler.

Bilim insanları, Folbigg ve iki kızının nadir genetik varyasyona sahip olduğunu ve oğlunun altta yatan bir nörogenetik bozukluktan ölmüş olabileceğini ortaya çıkardı.

Bu gelişmelerin ardından davayı yeniden inceleyen yargıç, dört çocuktan üçünün doğal sebeplerden öldüğüne dair makul bir olasılık olduğunu, savcıların dördüncüyü öldürdüğüne dair iddiasının artık geçerli olmayan “tesadüf ve eğilim kanıtlarına” dayandığını söyledi.

Ortaya çıkan yeni delillerin ardından Kathleen Folbigg, dört çocuğunu öldürmekten hapse girmesinden yirmi yıl sonra affedildi ve hapisten çıktı.

Folbigg'in davası, Avustralya'nın en büyük adalet hatalarından biri olarak tanımlandı.