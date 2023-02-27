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59 kişi ölmüştü... Ölüm yolculuğu İzmir'den başlamış

59 kişi ölmüştü... Ölüm yolculuğu İzmir'den başlamış
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İtalya açıklarında batan ve 59 kişinin öldüğü göçmen teknesinin İzmir'den yola çıktığı açıklandı.

İtalya’nın Crotone şehrindeki Steccato di Cutro beldesi açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması ülkede şok etkisi yarattı.

İlk belirlemelere göre 59 mültecinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklanırken gemi ve yolcular hakkında da yeni bilgiler gelmeye başladı. Yetkililer yaşamını yitirenlerin 12’sinin çocuk olduğunu açıkladı.

Yerel yönetimden Manuela Curra, İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşarak, “Sağ kalanlara göre gemide 140-150 insan vardı. Gemi 3 ya da 4 gün önce Türkiye’nin batısındaki İzmir’den yola çıkmış” dedi.

Gemideki yolcuların Afganistan, Pakistan ve Somali’den geldiği belirtildi. 22 kişinin hastanede olduğu belirtilirken kurtulanların çoğunun Afgan olduğu da belirtildi.

Etiketler izmir göçmen göçmen teknesi facia
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