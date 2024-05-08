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8 yıl sonra ilk: sveç Merkez Bankası faiz indirdi

8 yıl sonra ilk: sveç Merkez Bankası faiz indirdi
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İsveç Merkez Bankası, 8 yıl sonra ilk kez politika faizini 0,25 baz puan düşürdü.

İsveç Merkez Bankası, 8 yıl sonra ilk kez politika faiz oranını düşürdü. Banka, faizi 0,25 baz puan düşürerek yüzde 3,75’e çekti.

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), yüksek enflasyonla mücadelesinin ardından zayıf ekonomiyi sebep göstererek sekiz yıl sonra ilk kez politika faiz oranını düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin 0,25 baz düşürülerek yüzde 3,75’e çekildiği belirtildi. Banka'nın 2016'dan beri ilk kez faiz indirimine gitmesi dikkati çekti.

Para politikasında daha fazla gevşeme olasılığına işaret edilen açıklamada, "Ekonomik faaliyet zayıfken enflasyon hedefe yaklaştığında, para politikası gevşetilebilir" ifadesine yer verildi.

İsveç'te yıllık enflasyon, geçen yıl enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 10'un üzerine çıkmıştı.

Geçen aylarda İsviçre, Çekya ve Macaristan merkez bankaları da faiz indirimine gitmişti.

Etiketler İsveç merkez banka
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