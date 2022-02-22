AB ülkeleri harekete geçti: Rusya'ya karşı harekete geçtiler

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) beklenen karşı hamle geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasına Avrupa Birliği (AB) yaptırımla karşılık verdi. Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 351 kişinin yaptırım listesinde olduğu bildirilirken Rusya Devlet Başkanı Putin’in listede olmadığı ortaya çıktı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın konuşmasından satırbaşları:

"Son derece ciddi bir krizle karşı karşıyayız, sert adımlarla karşılık veriyoruz. Uluslararası hukuk açıkça çiğnenmiş ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ihlal edilmiş yaptırımlardan başka seçenek kalmamıştır."

"BAŞKA YAPTIRIMLARIMIZ DA OLACAK"

"AB bu kabul edilemez ihlal karşısında kararlı ve güçlü duracak. Onca diplomatik çaba boşa gitti. Putin resmen Ukrayna’nın bağımsızlığını tanımıyor. Rusya daha ileri gidererse, başka yaptırımlarımız da olacak."

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ise şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Minsk anlaşması yırtıp attı. Avrupa için son derece tehlikeli bir dönemdeyiz. BM kuralları çiğnenmiştir. Rusya sözde barış gücü askerleriyle Ukrayna toprağını işgal ediyor. Tıpkı geçmişte yaptığı gibi.

"Rusya'yı gayet iyi anladık ve ABD, Kanada, İngiltere ile koordineli olarak karar aldık. 24 saatten kısa zamanda oy birliği ile yaptırımları onayladık. 27 kişi ve kurumlar yaptırım listesine alındı. Mali ya da lojistik olarak ayrılıkçıları destek olan banka ve kurumlar hedefimizde."

"BU SALDIRGANLIĞIN AĞIR BİR EKONOMİK BEDELİ OLACAK"

"Rusya'nın Avrupa mali piyasasının girişine kısıtlamalar geldi. Bu saldırganlığın ağır bir ekonomik bedeli olacak. Almanya taleplere kulak verdi ve Kuzey Akım Projesi'ni askıya aldı. Ukrayna şimdi her zamankinden daha dirayetli durmalı, bu hikâye daha bitmedi. Ukrayna sürekli bir siber saldırı altında, gerekli desteği vereceğiz."

YAPTIRIM PAKETİNİ GÜÇLENDİRECEKLER

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, AB'nin açıkladığı yaptırımların Rusya'nın eylemlerine göre güçlendirileceğini söyledi.

Sefcovic, AB'nin Birlik işlerinden sorumlu bakanlarının toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakanların görüştükleri her konunun Ukrayna gerilimi ışığında ele alındığını belirten Sefcovic, "(Açıklanan paket) Bu bizim ilk tepkimizi içeriyor. Rusya'nın artan eylemleri karşısında biz de paketi güçlendireceğiz." dedi.

Sefcovic, halihazırda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Fransa'nın başkenti Paris'te AB ülkelerinin dışişleri bakanları ile olağanüstü gayriresmi toplantıda olduğunu dile getirdi.

GÖZLER MART AYINDAKİ AB ZİRVESİ'NE ÇEVRİLDİ

Durumun çok hızlı geliştiğini dile getiren Sefcovic, bakanların paketi görüşmeye devam ettiklerini aktardı.

Sefkovic, martta düzenlenecek AB Zirvesi'nin ana gündeminin Ukrayna ile ilgili gelişmeler olacağını kaydetti.

NATO ile AB ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sefcovic, "Umarım ortak bildirimiz en yakın zamanda imzalanır." diye konuştu.

Borrell, Moskova yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararına karşılık bunu destekleyen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

ROMANYA, 500 BİN UKRAYNALI MÜLTECİ ALABİLİR

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna topraklarının işgal edilmesi halinde 500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabileceklerini söyledi.

Romanya Savunma Bakanı Dincu, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi durumunda ülkelerinin Ukrayna’dan büyük bir mülteci akışı beklemediğini ancak gerekli olması durumunda 500 binden fazla mülteci alabileceklerini belirtti.

OLASI SAVAŞ DURUMUNA KARŞI PLAN YAPILDI

Dincu, İçişleri Bakanlığı ve buna bağlı kurumların yetkilileriyle bir araya gelerek bir plan hazırladıklarını ve buna göre Ukrayna'da bir savaş çıkması durumunda, sınırlara yakın yerlerde ve büyükşehirlerde mülteci barındıracak birçok nokta belirlediklerini açıkladı.

Romen halkının rahat olması gerektiğini de söyleyen Bakan Dincu, "Ülke topraklarında savaş olmayacak." dedi.

Dincu, silahlı çatışma için şartların oluştuğunu dile getirerek, “Umarım askerler değil, diplomatlar konuşmaya devam eder.” diye konuştu.