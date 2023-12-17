ABD ordusu Kızıldeniz'de 14 adet İHA’yı avladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de 14 insansız hava aracını (İHA) vurarak düşürdüğünü bildirirken bazı şirketler bölgeyi rotasından çıkardı.
CENTCOM'dan konuya ilişkin X soysal medya hesabından mesaj paylaşıldı.
Mesajda, "US Arliegh Burke" adlı güdümlü roket yok edicisinin, sabahın erken saatlerinde Yemen'in Husi kontrolündeki bölgesinden İHA dalgası tespit ettiği aktarıldı.
İHA'ların tek yönlü saldırı araçları olduğunun belirlendiği kaydedilen mesajda, "Başarılı bir şekilde 14 İHA vurularak düşürüldü. Bölgedeki gemilere zarar verilmediği, yaralı bulunmadığı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.
CENTCOM 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.
Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.
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