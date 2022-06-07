ABD ve Güney Kore'den misilleme: Uzak Doğu'da sular ısınıyor

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a havadan güç gösterisi yaparak, Pyongyang'ın son füze testlerine yanıt olarak Kore Yarımadası'nın batısındaki sular üzerinde 20 savaş uçağı uçurdu.

CNN International'ın haberine göre; Güney Kore'nin F-35A, F-15K ve FK-16 savaş uçakları ile ABD F-16'ları; Güney Kore'de Batı Denizi olarak bilinen Sarı Deniz üzerine gönderildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı söz konusu tatbikata ilişkin, "Güney Kore ve ABD herhangi bir Kuzey Kore provokasyonuna hızlı ve doğru bir şekilde saldırma konusundaki güçlü yeteneklerini ve iradelerini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin yeraltı nükleer test sahasına erişim yolu açmış olabileceğini söyledi. Tatbikat tam da bu açıklamanın ardından geldi.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programı Birleşmiş Milletler tarafından yasaklandı ve Pyongyang, 2017'den beri bir nükleer silahı test etmedi.

Ancak Kuzey Kore bu yıl, ABD anakarasına ulaşabilecek kıtalararası balistik füzeler de dahil olmak üzere, muhtemelen bir nükleer savaş başlığı taşıyabilecek füzeleri defalarca test etti.

10 Mayıs'ta göreve başlayan yeni Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore provokasyonlarına sert ve kararlı bir şekilde yanıt verileceğinin sözünü verdi.