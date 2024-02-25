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ABD ve İngiltere, Husileri vurdu

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve İngiltere’nin Yemen’de Husileri hedef alan ortak saldırı düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “24 Şubat’ta Yemen saatiyle yaklaşık 23:50'de, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın desteğiyle, Yemen'in İran destekli Husi teröristlerinin kontrolündeki bölgelerinde 18 Husi hedefine saldırılar düzenledi. Bu çok taraflı koalisyonun saldırıları, Husiler tarafından bölgedeki uluslararası ticaret gemilerine ve donanma gemilerine saldırmak için kullanılan alanları hedef almıştır. Husilerin yasadışı saldırıları Yemen'e giden insani yardımları aksatmış, Orta Doğu ekonomilerine zarar vermiş ve çevresel tahribata yol açmıştır” denildi.

SALDIRILARDA SİLAH DEPOLARI HEDEF ALINDI

 CENTCOM, saldırılarda silah depoları, füze depoları ve İHA’ların hedef alındığını belirterek, “Hedefler arasında Husilerin yeraltı silah depolama tesisleri, füze depolama tesisleri, tek yönlü saldırı insansız hava sistemleri, hava savunma sistemleri, radarlar ve bir helikopter yer alıyordu. Bu saldırılarla Husilerin kabiliyetlerinin azaltılması ve Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'nde uluslararası ticari gemiler ile ABD ve Birleşik Krallık gemilerine yönelik pervasız ve hukuksuz saldırılarının engellenmesi amaçlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM, ayrıca saldırılarda kullanılan F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçaklarının, USS Dwight Eisenhower uçak gemisinden kalkış anlarının görüntülerini yayınladı.

Bölge alev alev! Husiler, Amerikan gemilerini hedef aldıBölge alev alev! Husiler, Amerikan gemilerini hedef aldıDünya

 

DHA

Etiketler abd İngiltere centcom husiler Yemen 
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