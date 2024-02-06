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ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İngiltere ve ABD'nin ülkenin kuzeybatısındaki Sada kentine yeni bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Gazze saldırılarıyla bağlantılı olarak Kızıldeniz'de gerilim artmaya devam ederken Yemen'deki İran destekli Husi isyancıları, ABD ile İngiltere'nin ülkenin kuzeybatısındaki Sada kentine yeni bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, "isyancıların kalesi" olarak bilinen kentin doğusuna üç saldırı gerçekleştirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada ise Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan patlayıcı yüklü insansız su üstü araçlarına yönelik saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.

İsral'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarına tepki olarak Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemileri hedef alan Husilere karşı ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 11 Ocak'ta, ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Etiketler abd yemen saldırı
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