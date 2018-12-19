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  4. 19 Aralık 2018 07:55

ABD'den Erdoğan'ın o sözlerine yalanlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon için ABD Başkanı Trump'ın kendisine olumlu karşılık verdiğine yönelik açıklamalarına ABD'den yalanlama geldi.

ABD'den Erdoğan'ın o sözlerine yalanlama
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının 'yanıltıcı bir beyan' olup olmadığına dair sorulan soruya "Evet" yanıtını verdi.

Sözcü Palladino, ABD'nin 'Suriye hükümetinde reform yapılmasına ve Suriye'de herkesin yaşamasına olanak sağlayacak uluslararası sürece' oldaklandığını kaydetti.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğünü söyleyen Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Sayın Trump ile bunları görüştük, olumlu cevap verdiler" demişti. Erdoğan, Suriye topraklarında yeni bir operasyonun her an başlayabileceğini açıklamıştı.

Sputnik

abd , türkiye , recep tayyip erdoğan
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