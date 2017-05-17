Trump-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı

Beyaz Saray'daki ikili görüşmenin ardından geçilen heyetler arası görüşmede bir ayrıntı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Bakan Albayrak ve Trump'ın damadı Kushner karşılıklı oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 22 dakika süren baş başa görüşmenin ardından, iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Beklenenden sıcak geçen görüşme ve basın açıklamasının ardından, PYD, PKK, Suriye, FETÖ konularının ele alınacağı heyetler arası yemekli toplantıya geçildi.

İKİ DAMAT KARŞILIKLI OTURDU

Heyetler arası görüşmede bir ayrıntı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile evli olan Berat Albayrak, Trump'ın başdanışmanlarından ve aynı zamanda Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan damat Jared Kushner ile karşılıklı oturdu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sağında ise Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar yer aldı.

İBRAHİM KALIN BAŞ KÖŞEDE

Heyette ayrıca MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yer aldı. İki heyetin ortasında, masanın en başında ise, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.