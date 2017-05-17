Kritik görüşmede kim, neyi savundu ?
Kritik görüşmede kim, neyi savundu ?
Papa'ya küfür etmişti ! O başkandan ''Türkiye'' çağrısı
Papa'ya küfür etmişti ! O başkandan ''Türkiye'' çağrısı
Maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Şirketler 2019 seçimleri için hazırlıklara başladı
Şirketler 2019 seçimleri için hazırlıklara başladı
Baraj inşaatında kaza ! Ölü ve yaralılar var
Baraj inşaatında kaza ! Ölü ve yaralılar var
Esed yine rahat durmadı! Vakum bombalı saldırı düzenledi
Esed yine rahat durmadı! Vakum bombalı saldırı düzenledi
Dikkat! Yeni siber saldırı uyarısı yapıldı
Dikkat! Yeni siber saldırı uyarısı yapıldı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 17 Mayıs 2017 00:04

Trump-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı

Beyaz Saray'daki ikili görüşme sonrası heyetler arası görüşmede bir ayrıntı dikkat çekti.

A+ A-

Beyaz Saray'daki ikili görüşmenin ardından geçilen heyetler arası görüşmede bir ayrıntı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Bakan Albayrak ve Trump'ın damadı Kushner karşılıklı oturdu.

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı  Donald Trump arasında 22 dakika süren baş başa görüşmenin ardından, iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Beklenenden sıcak geçen görüşme ve basın açıklamasının ardından, PYD,  PKK,  Suriye, FETÖ konularının ele alınacağı heyetler arası yemekli toplantıya geçildi.

İKİ DAMAT KARŞILIKLI OTURDU

Heyetler arası görüşmede bir ayrıntı dikkat çekti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı  Esra Albayrak ile evli olan  Berat Albayrak, Trump'ın başdanışmanlarından ve aynı zamanda Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan damat Jared Kushner ile karşılıklı oturdu.

Görüşmede  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sağında ise Genelkurmay Başkanı  Hulusi Akar yer aldı.

İBRAHİM KALIN BAŞ KÖŞEDE

Heyette ayrıca MİT Müsteşarı  Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı  Bekir Bozdağ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak yer aldı. İki heyetin ortasında, masanın en başında ise, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın yer aldı.

ibrahim kalın , damat , erdoğan , abd , trump