ABD’de silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı
ABD'nin Colorada eyaletinin Denver kentinde silahlı saldırı düzenlendi.
ABD’de Colorado eyaletinin Denver kentinde silahlı saldırı sonucu 9 kişi yaralandı.
Dün gerçekleştirilen bir basketbol müsabakasının yapıldığı Ball Arena yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi. Polis yetkilileri, şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerel saatle 12.30'da gerçekleşen saldırıda yaralanan 9 kişiden 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.
Olayın müsabaka kutlamalarıyla ilgisinin olup olmadığı araştırılıyor.
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