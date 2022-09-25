  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de UFO paniği: Gerçek sonradan ortaya çıktı

ABD'de UFO paniği: Gerçek sonradan ortaya çıktı

ABD'de UFO paniği: Gerçek sonradan ortaya çıktı

ABD'nin Philadelphia eyaletinde, gökyüzünde görülen ve ne olduğu anlaşılamayan bir cisim panik yarattı.

Işık saçarak gökyüzünde ilerlerken fark edildi. Görenler ne olduğunu anlayamadı.

Kimileri göktaşı kimileri kuyruklu yıldız zannetti. Hatta UFO'ya dahi benzetenler oldu. Fakat gerçek biraz araştırılınca ortaya çıktı.

Gökyüzünde görülen cisim, Falcon 9 isimli bir roketti. Roket, 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdı.

UFO ZANNETTİLER ROKET ÇIKTI

Uzmanlar, geri gelebilen roketlerin yeryüzüne yakın uçuş yaparak yörünge dışına çıkıp geri döndüğünü açıkladı.

Bu sebeple, ABD'nin Florida eyaletinden fırlatılan roket, Philadelphia eyaletinde çıplak gözle görülebildi.

52 Starlink uydusu, Elon Musk'ın Space X firmasına ait uydulardan yalnızca birisi.

Starlink projesi kapsamında, uydu internet erişimi sağlamak için binlerce uydu yörünge dışına yerleştirilecek

Etiketler ABD ufo panik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İHA'lar görüntüledi: Yunanistan'dan Adalara hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyatı!
Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'dan estetik açıklaması
Ordu'da fıkra gibi olay: Duşa girmek istedi başına gelmeyen kalmadı
Araç sahipleri dikkat: Yargıtay'dan emsal ''değer kaybı'' kararı
Rize'den acı haber: 1 asker şehit oldu
Selin Ciğerci'den ikinci kez boşanan Gökhan Çıra yeni aşka yelken açtı
Görenler gözlerine inanamadı: Hababam Sınıfı'nın unutulmaz ismi yıllar sonra ortaya çıktı
Detaylar netleşti! EYT ile kimler emekli olabilecek?
Mersin'de araştırmacıları bile şaşkına çeviren keşif: İlk defa rastlandı
Karamollaoğlu'ndan ''altılı masa'' sorusuna ilginç yanıt