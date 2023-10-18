ABD'den bir skandal hamle daha: 2 bin ABD askerine talimat gitti

İsrail'e destek vermek için doğu Akdeniz'e dünyanın en büyük uçak gemisini gönderen ABD şimdi de yaklaşık 2 bin ABD askerini "yüksek hazırlık durumuna" geçirdi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 11’inci gününde devam ederken, ABD, yaklaşık 2 bin askeri yüksek hazırlık durumuna geçirdi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin’in emriyle yaklaşık 2 bin askerin konuşlandırmaya hazır olmaları için yüksek hazırlık durumuna geçirildiği duyuruldu.

Söz konusu emir ile ABD’nin Orta Doğu'da gelişen güvenlik durumuna hızlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini artırdığı belirtilen açıklamada, "Şu anda herhangi bir kuvvetin konuşlandırılması yönünde herhangi bir karar alınmadı. Bakan Austin kuvvet duruşumuzu değerlendirmeye devam edecek ve müttefikler ve ortaklarla yakın temas halinde kalacaktır” denildi.

ABD Doğu Akdeniz’e gönderdiği uçak gemisinin görev süresini uzattı

İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e gönderilen ikinci uçak gemisi olan Gerald R. Ford ve beraberindeki görev grubunun görev süresinin uzatılmasının onayladığını aktarılan açıklamada, Gerald R. Ford ve beraberindeki görev grubunun ABD'nin Avrupa Komutanlığının sorumluluk alanındaki altı aylık görev süresinin sonuna yaklaştığı belirtildi.