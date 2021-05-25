  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den kritik Kudüs kararı

ABD'den kritik Kudüs kararı

ABD'den kritik Kudüs kararı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.

İşgal altındaki Filistin'e resmi ziyarette bulunan Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Blinken, Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ne 5,5 milyon dolarlık acil mali yardım, uluslararası yardım kuruluşlarına da 32 milyon dolarlık destek sağlayacağını belirtti.

"BAŞKONSOLOSLUK YENİDEN AÇILACAK"

"İsrail ile Filistinliler arasında daha fazla şiddete yol açan her türlü tek taraflı uygulamaya karşı çıkmaya devam edeceğiz." diyen Blinken, ülkesinin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs Başkonsolosluğunun yeniden açılacağını duyurdu.
Tel Aviv'den Ramallah'a geçen Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Ramallah ziyaretinin ardından Kahire'ye geçmesi beklenen Blinken, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşecek. Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Amman'da da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile bir araya gelecek. (AA)

Etiketler abd kudüs karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ve Davutoğlu hakkında suç duyurusu
Bu plajlar utangaçlara göre değil: İşte Dünyanın en ünlü çıplaklar plajları
Sedat Peker beklenen paylaşımı yaptı: Bir gram namusun varsa...
Doktorları şaşkına çeviren vaka: Korona yüzünden şeker komasına girdi
Sosyal medya üzerinden tanıştı; kabusu yaşadı
Son anket gündeme bomba gibi düştü: Erdoğan’a destek en düşük seviyede
Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan olay sözler
Aşılar planları değiştirdi: Yaz tatili nasıl olacak?
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Afrikalı işçiler çay hasadında