ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki silah transferinde rol oynadıkları gerekçesiyle 2 Rusya vatandaşı ve 3 Rusya merkezli şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD hükümeti, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah transferlerini önlemek için yeni bir adım attı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Pyongyang ile silah ticaretini yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 Rusya vatandaşı ve 3 Rusya merkezli şirkete yaptırım uygulama kararı alındığını açıkladı. Rusya vatandaşlarının Aleksey Budnev ve Rafael Anatolyevich Gazaryan olduğu belirtilirken, şirketlerin ise “Trans Kapital Limited Liability Company”, “Rafort Limited Liability Company” ve “Tekhnologiya OOO” olduğu kaydedildi. Yaptırım kararının ABD'nin Pyongyang ve Moskova'ya "hukuk dışı" faaliyetleri nedeniyle karşılık verme konusundaki kararlılığının göstergesi olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son adımımız, Kuzey Kore'nin Rusya ile derinleşen askeri iş birliğini sekteye uğratma konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

“Rusya, Ukrayna'ya karşı Kuzey Kore silahlarını kullanıyor”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise, yaptırım kararının Pyongyang ile Moskova arasında derinleşen savunma işbirliğine karşı alındığını belirterek, "Rusya şimdiye kadar Ukrayna'ya karşı 40'tan fazla Kuzey Kore yapımı balistik füze ve askeri mühimmat kullandı” dedi. Söz konusu askeri mühimmatın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak Rusya’ya gönderildiğine dikkat çeken Miller, Pyongyang-Moskova arasındaki derinleşen bağların küresel güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme çabaları açısından geniş kapsamlı bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. “Rusya ve Kuzey Kore'nin istikrar bozucu ortaklığına karşı koymak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz” diyen Miller, uluslararası toplumu ABD ile birlikte hareket etmeye çağırdı.

Kuzey Kore’den yalanlama

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong ise yazılı bir açıklama yaparak, Rusya’ya silah sağladıkları yönündeki iddiaları yalanladı. "Kuzey Kore ile Rusya arasında silah ticareti yapıldığı söylentisi, hakkında değerlendirme ve yorum yapmaya değmeyecek kadar saçmadır” diyen Kim, geliştirdikleri silah teknolojilerinin gizli olması nedeniyle ihraç edilmesinin de mümkün olmadığını savundu. Kuzey Kore'nin yalnızca ülkenin savunma kabiliyetlerini arttırmak amacıyla kendi silahlarını ürettiğini vurgulayan Kim, “Bizim önceliğimiz, bir şeylerin reklamını yapmak ya da bir şeyleri ihraç etmek değil, ordumuzu nitelik ve nicelik olarak savaşa hazır ve mükemmel hale getirmektir” ifadelerini kullandı.

İHA