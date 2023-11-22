  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. AB'den Ukrayna'ya 1,5 milyar avro destek

AB'den Ukrayna'ya 1,5 milyar avro destek

AB'den Ukrayna'ya 1,5 milyar avro destek
Güncelleme:

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya 1,5 milyar avro yeni destek miktarını açıklayarak fon desteğinin toplam 85 milyar avroya ulaştığını belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Ukrayna’yı desteklemek için ayrılan 1.5 milyar avroluk fonu serbest bıraktıklarını açıklayıp bloğun, savaşın başından itibaren Ukrayna’ya verdiği fon desteğinin 85 milyar avroya ulaştığını belirtti.

ABD'nin ardından Ukrayna'ya bir üst ziyaret de AB'den
AB Komisyon Başkanı Von der Leyen, 2027’ye kadar Ukrayna’ya verilecek destek için ek 50 milyar avro teklif ettiklerini belirtip “Avrupa'nın finansmanı, Rusya savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'nın ekonomik istikrarını ve kamu hizmetlerini destekledi. Bugün yeni bir 1,5 milyar avro ödeyeceğiz. Ukrayna'ya desteğimiz şu anda 85 milyar Euro'ya ulaştı. Daha fazlası gelecek” dedi.

Etiketler ab destek avro ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Derya Uluğ bikinili pozlarıyla yazı geri getirdi
Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı!
Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu
İngiliz ''kalça'' dedektifleri Türkiye'ye geliyor
25 bin TL ve altındaki limitli kredi kartları için alarm çanları çalıyor
Yediemindeki hacizli araçların satışında yeni aşama
Seks turizminin başkentinde Türk turisti böyle dolandırdılar
Baykar'da ''casus stajyer'' şoku! Suçüstü yakalandı
Öğretmenler Günü için Atatürk'lü skandal afiş
Tutuklanarak cezaevine konulan Dilan Polat hamile mi ?