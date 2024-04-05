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ABD'li dev bankadan faiz indirimi için tarih

ABD'li dev bankadan faiz indirimi için tarih
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ABD'nin önde gelen ekonomistlerinden Morgan Stanley'in Başekonomisti Ellen Zentner, Federal Rezerv'in Haziran ayıyla birlikte faiz indirimi için hazır hale geleceğini ifade etti.

Morgan Stanley ABD Başekonomisti Ellen Zentner'e göre ABD Merkez Bankası Haziran ayında faizi düşürme yolunda ilerliyor.

Bloomberg TV'ye konuşan Zentner, "Fed'in Mayıs ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine gitmesi daha çok enflasyonla ilgili olacak. Bence bu kadar erken bir indirime gitmeleri için çıta çok yüksek. Ancak yine de Haziran'a kadar hazır olmalarını bekliyorum" dedi.

İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen Avrupa Meclisi-Ambrosetti toplantısından Bloomberg TV'ye bağlanan Zentner, piyasanın bu yıl yaklaşık üç indirim beklentisinin "Fed'in görüşüyle uyumlu olduğuna" inandığını söyledi.

Zentner "Biz dört indirim bekliyoruz. Yılın dördüncü çeyreğinde indirimleri hızlandırmalarını bekliyoruz, çünkü o noktada enflasyon Fed'den daha hızlı düşüyor. Küresel merkez bankalarının ne zaman indirime gideceğinin zamanlamasının gerçekten bir sorun olacağını düşünmüyorum"

Etiketler abd banka Morgan Stanley
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