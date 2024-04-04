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Akıl almaz trafik kazası: 25 bin balık öldü

Akıl almaz trafik kazası: 25 bin balık öldü
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ABD'de meydana gelen bir trafik kazasında 25 binden fazla somon balığı öldü.

ABD'nin Oregon eyaletinde 102 bin canlı somon balığı taşıyan bir kamyon geçen hafta bir dere yatağına çarptı ve binlerce yavru balığın yanlışlıkla suya dönmesine neden oldu. 25 binden fazla somon balığı ise kazanın ardından dere kıyısında öldü.

Kral somon olarak da bilinen genç Chinook somonları, eyaletin kuzeyindeki Ayna Kuluçka Çiftliğinden Imnaha Nehri'ne götürülüyordu.

Ancak kaza, yaklaşık 77 bin balığın Lookingglass Creek deresine dökülmesine neden oldu.

ABD'de meydana gelen bir trafik kazasında 25 binden fazla somon balığı öldü.

Yaban hayatı yetkilileri Salı günü yaptığı açıklamada, sürücünün keskin bir dönüşte kontrolü kaybettiğini ve bunun sonucunda balık tankerinin kayalık bir setten aşağı yuvarlanmasına neden olduğunu söyledi.

 Oregon Balık ve Yaban Hayatı Dairesi (ODFW) yaptığı açıklamada , sürücünün hafif yaralandığını açıkladı.

Yaklaşık iki yaşında olan 25 binden fazla somon balığı ya kamyonun tankerinde ya da dere kıyısında öldü.

Somonlar anadromdur, yani hayatlarının çoğunu okyanusta geçirirler ancak yumurtlamak için tatlı su nehirlerine geri dönerler. Birçoğu artık devlet tarafından işletilen kuluçkahanelerde yetiştiriliyor ve daha sonra aynı kuluçkahanelere dönmek üzere kendi sularına geri bırakılıyor.

 

BBC Türkçe

Etiketler kaza trafik kazası balıklar öldü 25 bin balık öldü
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