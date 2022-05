Aldığı çiçek yüzünden tüm mal varlığını kaybetti: Kiracı, ev sahibini böyle dolandırdı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurye olarak evine çiçek getiren kişinin elindeki boş kağıdı teslim tutanağı sanıp imzalayan Şükran C. hayatının şokunu yaşadı.

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Şükran C.'ın arsasına iki bloklu bir site inşa edildi. C., bu siteden 5 daire aldı. Dairelerden birini satan C., 3'ünü ise evli çocuklarına verdi. 1 daireyi ise Halil B.'ye (45) aralık ayında kiraladı. Halil B., sevgilisi Nuray F. ile eve taşındı. Ancak çift arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı ve Nuray F., iddiaya göre evi terk etti. Halil B. de ocak ayında Nuray F. ile ayrıldığını söyleyerek, evden ayrıldı.

ÇİÇEK TESLİMİNİ İMZALADI HAYATI KARARDI

Şükran C.'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evine çiçek geldi. C., çiçeği alırken kendisine uzatılan boş kağıda imza attı. Üzerinde isim bulunmayan çiçeği eve koyan C., çocuklarına kendilerinin gönderip, göndermediğini sorunca aldığı olumsuz yanıtla paniğe kapıldı. Çiçekçiye ulaşan C. ailesi, annelerinin imza attığı öne sürülen kağıdı istedi. C. ailesine, imza attığı öne sürülen kağıt verildi.

EVE GELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Halil B.'nin sevgilisi Nuray F., nisan ayında Şükran C.'ın evine kahve içmeye geldi. Nuray F., barıştığını söylediği Halil B.'nin insanları dolandırdığını belirtirken, 'Şükran abla Halil sana da senet yapmış? Hiç imza verdin mi?' diye sorunca şüpheye kapıldı. C., 25 Nisan'da kızı ile birlikte 'E-Devlet' uygulamasına baktı. Orada kendi adına açılan icra dosyasını gören C., durumu çocuklarına haber verdi. Avukata giden C. ailesi, Halil B.'nin 95 bin dolarlık senet için alacağı karşılığında Şükran C.'ın 1'i yazlık 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi. Halil B.'yi arayan aile, 'Ben annenize 95 bin dolar verdim' cevabını alınca durumu polise bildirip avukatları aracılığıyla da haczi durdurup, karşı dava açtı. C., ailesiyle birlikte yaptıkları araştırmada Halil B. ile sevgilisi Nuray F.'nin birçok insanı aynı yöntemle dolandırdığı yönünde bilgilere ulaştıklarını belirtti.

YARDIM İSTEDİ

Başından geçen olayları anlatan Şükran C., yetkililerden yardım isteyip suçluların hak ettiği cezayı alması gerektiğini söyledi. C., "Eve bir çiçek geldi. Gelen kurye 'Buraya imza at' dedi. Ben de oğlum göndermiştir diye düşünüp imza attım. Sonra zaman geçti Nuray ile yanında Gökçe isimli bir kadınla yanıma geldi. Nuray bana 'Halil sana böyle bir senet yapmış. Dikkat et' dedi. Ben de kimseye imza atmadığımı söyleyip söylenilenleri dikkate almadım. Ancak daha sonra kızımı aradım ve E-Devlet'e baktık. Orada gerçeği gördük. Halil B.'nin bana senet yaptığını, bütün mal varlığıma da haciz koydurduğunu gördüm. Halil ve Nuray'ı aradım. İlk başta bilmiyor gibi konuştular sonra 'Haciz koymuşsun' deyince telefonu kapattılar" ifadelerini kullandı.

DOLAR SENEDİ YAPMIŞLAR

Bütün mal varlığında haciz olduğunu söyleyen Şükran C., "Ben şimdi çok mağdurum. 5 dairem, motosikletin ve arabamda icra var. Toplam 1 buçuk milyon lira. Bu mal varlığımda 1 buçuk milyon lira yapıyor zaten. Ben hiçbir senede imza atmadım. Ben sadece çiçek teslim aldım ve imza attım. Onun üzerine dolar senedi hazırlamış. Ben ne dolar gördüm ne de başka bir para aldım." dedi.

İCRALARI DURDURDUK

İcrayı durdurmak için 150 bin lira para yatırdığını, o parayı da akrabalarından borç aldığını belirten C., "1 günün içerisinde o parayı bulduk, teslim ettik ve icrayı durdurduk. Benim oğlum Halil'i arayınca telefonda 'Ben annene 95 bin dolar teslim ettim' diyor. Benim Halil'den alacağım var, vereceğim yok. Bir an önce bunlar çözülsün. Benim gibi birçok insan mağdur. Birçok kişi geldi ve anlattı. Şu an dava sürüyor. Tek mal varlığım bu evler. Evlerde de çocuklarım oturuyor. Yardım bekliyorum." diye konuştu.

C., avukatı aracılığıyla yapılan hacizler ve icra işlemlerine karşı Adana Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ihtiyadi tedbir talebiyle 'Menfi tespit ve kıymetli evrağın iptali' davası açtı. (DHA)