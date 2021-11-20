  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Aliyev ve Paşinyan biraraya geliyor

Aliyev ve Paşinyan biraraya geliyor

Aliyev ve Paşinyan biraraya geliyor

Avrupa Birliği Konseyi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın aralık ayında Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Konsey Başkanı Charles Michel'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bölgedeki durum ve 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Michel, Aliyev ve Paşinyan'a zirve çerçevesinde Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulundu.

Brüksel'de bir araya gelecekler

Liderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmek konusunda mutabık kaldıkları duyurdu.

Telefon görüşmelerinde Aliyev ve Paşinyan'ın doğrudan iletişim hattı kurulması konusunda da mutabakata vardığı, bu hattın "olayları önleme mekanizması" olarak iki tarafın savunma bakanları arasında kurulacağı kaydedildi.

Etiketler Nikol Paşinyan İlham Aliyev azerbaycan ermenistan görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Simge Sağın derin dekoltesiyle değme mankenlere taş çıkardı
Döviz karşısında adım adım eriyen Türk Lirası için çok konuşulacak analiz
Bir ilimiz daha sarsıldı! 4 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı
Canlı yayında Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun zor anları
Harvard öğrencisi Kim Milyoner Olmak İster'de bu soruyu bilemedi
Aşı karşıtları ortalığı savaş alanına çevirip, polis araçlarını yaktı
Guinness onayladı! Bir Türk daha rekorlar kitabına giriyor
''Ürün yetiştiremiyorum'' diyen üretici istan etti: '28 bin lira maaşla eleman bulamıyorum!''
Erdoğan'dan gece yarısı sürpriz karar! Başdanışmanını görevden aldı
Hastaneye kaldırılan Ivana Sert'in sağlık durumu