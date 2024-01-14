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Alman gazeteden skandal Türkiye haritası

Alman gazeteden skandal Türkiye haritası
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9 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Alman Tagesschau gazetesinin paylaştığı skandal harita tepki çekti.

Türkiye, cuma akşamı gelen acı haberle yasa boğuldu. Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Teröristlerle çıkan çatışmada 9 evladımız şehit düştü. Saldırının ardından başlatılan operasyonlarda teröristlere ağır darbe indirildi. Milli Savunma Bakanlığı, 24 saatte 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

ALMAN GAZETEDEN SKANDAL HARİTA

TSK'nın terör hedeflerine yönelik operasyonları dış basında da yer buldu. Alman Tagesschau gazetesinin yayınladığı haritada Türkiye topraklarını da içeren bölgenin üzerine 'Kürdistan' notunu düşmesi büyük tepki çekti. Haberde "Türk ordusu, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta Kürt milislere karşı hava saldırıları düzenledi. Ankara Savunma Bakanlığı, 29 PKK mevzisinin imha edildiğini açıkladı. Hedefler mağaralar, sığınaklar ve petrol tesisleriydi" denildi.

Alman gazeteden skandal Türkiye haritası - Resim : 1

Etiketler tsk suriye kürdistan almanya
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