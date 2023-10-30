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  3. Ankara'dan Türk hastanesini vuran İsrail'e ilk tepki

Ankara'dan Türk hastanesini vuran İsrail'e ilk tepki

Ankara'dan Türk hastanesini vuran İsrail'e ilk tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in bugün (30 Ekim) Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze'deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz. Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail, Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekûn hedef almaktan vazgeçmelidir" ifadelerine yer verildi. 

İsrail, Gazze'deki Türk hastanesini vurdu!İsrail, Gazze'deki Türk hastanesini vurdu!Dünya

 

DHA

Etiketler dışişleri bakanlığı israil gazze filistin dostluk hastanesi
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