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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 241 OLDU
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  3. 06 Temmuz 2020 18:41

Arap ülkelerinde koronavirüs vaka ve can kayıpları artıyor

Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs, Arap ülkelerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre koronavirüsten can kayıpları Kuveyt'te 373'e, Umman'da 218'e yükseldi.

Arap ülkelerinde koronavirüs vaka ve can kayıpları artıyor
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Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 5 kişinin hayatını kaybettiği, 703 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 373'e vakaların 50 bin 644'e ulaştığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin daha öldüğü, 1557 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki can kayıplarının 218'e, vakaların 47 bin 735'e çıktığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 546 kişinin virüse yakalandığı aktarıldı.


 
Açıklamada can kayıplarının 133'e, vakaların 100 bin 345'e yükseldiği belirtildi.

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