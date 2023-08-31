Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü: O anlar saniye saniye kamerada

Çin’in Hunan eyaletininin Changsha bölgesindeki bir apartmanın asansörü aniden aşağıya inerken bozuldu. İçinde üç kişinin bulunduğu asansör 4. katta aniden durdu ve birkaç dakika sonra büyük bir hızla yere çakıldı.

Çin’in Hunan eyaletininin Changsha bölgesindeki bir apartmanda üç kişinin bindiği asansör aşağıya doğru inerken aniden 4. katta durdu ve birkaç dakika sonra aniden düştü. New York Post tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde asansörün düşmeden önceki anlarda yolcuların yardım için düğmeye bastığı ve gergin bir şekilde etrafına baktığı görüldü.

ÖNCE TAVANA ÇARPTILAR SONRA YERE DÜŞTÜLER

Asansörde bulunlar düşmenin etkisiyle önce tavana yükseldi ardından ise birbirlerinin üzerine düşerek yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri asansörde sıkışan üç kişiyi de kurtarmayı başardı. Bir kişinin bacağında morluklar oluşurken diğerinin bel kemiğinin iki yerinde kırık olduğunu ve üçüncü kişinin sağlık durumunun henüz bilinmediği ifade edildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Asansörün içinde bulunan kişilerden biri olan Li olay anına ilişkin olarak, “Her şey bir anda oldu. Yere düşmeden önce hepimiz havaya fırladık. Kontrolümüzü sağlayamadan kendimizi yerde bulduk. O sırada asansörde yaşlılar veya çocuklar olsaydı, ne olabileceğini düşünmekten korkuyorum” dedi.

Asansörün arızalanma nedenine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken olaya ilişkin olarak incelemelerin devam ettiği söylendi.