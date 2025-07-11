Hakan Fidan'dan ''teyakkuzdayız'' mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin, ''KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz'' dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan bölücü terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.