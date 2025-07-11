865 milyon TL'lik destek ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 865 milyon 356 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bereketli topraklar, desteklerle buluşuyor; üretim güçleniyor. 865 milyon 356 bin TL tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı infografiğe göre; destek ödemeleri kapsamında hayvan hastalıkları tazminatı 810 milyon 439 bin 363 TL, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 20 milyon 500 bin 386 TL, hayvan gen kaynakları desteği 18 milyon 902 bin 500 TL, mazot ve gübre desteği 9 milyon 478 bin 532 TL, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 750 bin 587 TL, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 2 milyon 58 bin TL ve sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği 226 bin 632 TL olarak ödenecek. (DHA)

DHA