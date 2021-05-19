Avrupa Birliği'nden seyahat kısıtlaması kararı

Avrupa Birliği'nin koronavirüs aşısı yaptıran kişilere sınırlarını açma kararı aldığı bildirildi.

AB üyesi ülkeler koronavirüse karşı tamamen aşılanan yolculara seyahatin serbest olması konusunda anlaştılar. Böylece AB'de daha fazla seyahat hareketliliği başlamış olacak.

AB'NİN ONAYLADIĞI AŞILAR GEÇERLİ OLACAK

Avrupa Komisyonu planı kapsamında haziran ayı başında İngiltere gibi Covid enfeksiyonu oranı düşük ülkelerden tatilcilere ve tamamen aşılanmış herkese yeniden açılacağı konuşuluyordu.

Yetkililer, ülkelerden aranacak anlaşma ile AB sınırlarının en geç haziran ayı başında yeniden açılacağını ifade etmişlerdi.

AB'ye seyahat etmek isteyenler üzerindeki sıkı kısıtlamalar geçen yıldan beri yürürlükte.

Komisyonun önerileri uyarınca üye devletler, varıştan en az 14 gün önce aşının son dozunu almış kişilerin AB'ye seyahatlerine izin verecekler. Rus ve Çin aşıları olan Sputnik ve Sinovac ise henüz Avrupa İlaç Dairesi tarafından onaylanmadı.