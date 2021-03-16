Avrupa ülkeleri Rus aşısı mı alacak?

Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımı ciddi yan etkiler görülmesi üzerine birçok ülkede askıya alındı. DSÖ yetkilileri ''panik yapmayın'' mesajı verirken, İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler gözünü Rus aşısına çevirdi.

Covid-19'a karşı geliştirilen ilk iki aşıdan olan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı AB'nin en büyük ülkelerinde , kanda pıhtılaşma yaratıp derin damar tıkanıklığı ve Akciğer Embolisi gibi hastalıkların riskini artırıyor olabileceği kuşkusuyla geçici olarak durduruldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford-AstraZeneca aşılarını geçici olarak durdurma kararı alan Avrupa Birliği ülkelerine çağrıda bulunarak, aşılamaya devam etmelerini istedi.

DSÖ, aşıyla kanda pıhtılaşma riski arasında bir bağlantı bulunmadığını söyledi.

Bugün, hem DSÖ hem EMA konuyla ilgili son verileri değerlendirmek için bir araya gelecek.

AstraZeneca AB ve Birleşik Krallık'ta 17 milyon kişiye bu aşıdan yapıldığını, yalnızca 40'tan az kişide bu sağlık sorununun görüldüğünü söylüyor.

AVUSTURYA'DAN ÇAĞRI

18 ülkede kullanımı askıya alınan Oxford/AstraZeneca aşısına ilişkin Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) çağrıda bunularak, "AstraZeneca’nın kullanımı konusunda nihai bir karar vermelidir”dedi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Astrazeneca'da "pıhtı riski" tartışmaları nedeniyle 18 ülke kullanımı askıya aldı. Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Avrupa’nın birçok ülkesinde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) nihai karar alma çağrısında bulundu. Anschober, “İyi haber, AstraZeneca aşısı işe yarıyor. Ancak yan etkilerine dair endişeler, AB seviyesinde incelenmeli. EMA, AB’de AstraZeneca’nın kullanımıyla ilgili tüm verileri topluyor ve tüm verilere sahip. Bu nedenle AstraZeneca’nın kullanımı konusunda nihai bir karar vermelidir” çağrısında bulundu.

17 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

AstraZeneca’dan yapılan açıklamada, aşının kan pıhtılaşmasına yol açan bir yan etkisinin bulunmadığı ifade edildi. AstraZeneca, Avrupa ve İngiltere’de aşının uygulandığı 17 milyon kişinin verilerinde böyle bir yan etkiye rastlanmadığı ifade edildi.

AVRUPA ÜLKELERİ, AŞININ KULLANIMINI ASKIYA ALIYOR

Avrupa’da 4 ülke daha Oxford/AstraZeneca’nın aşısının kullanımını askıya aldı. Aralarında Danimarka, Norveç, İrlanda, Estonya, Hollanda, Bulgaristan, İzlanda, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz gibi ülkelerin bulunduğu listeye dün Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya da eklendi.

DSÖ: KULLANMAYA DEVAM EDİN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu iddialar ve kullanımın durdurulması sonrası önemli bir açıklamada bulundu. DSÖ’nün üst düzey yetkililerinden Soumya Swaminathan, aşının kullanılmaya devam etmesini isterken, “İnsanların panik yapmasını istemiyoruz. Ülkelere AstraZeneca aşısı uygulamaya devam etmelerini öneriyoruz. Şu ana kadar yaşananlarla aşılar arasında bir bağlantı bulamadık” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN TEPKİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon yaptıkları açıklamalarda aşının etkili ve güvenli olduğunu savunmuş, Birleşik Krallık'ın bu aşıyı en fazla uygulayan ülke olduğunun altını çizerek aşılama sonrası bahsi geçen hiçbir yan etkinin görülmediğini buna kanıt olarak göstermişti.

İTALYA'DA 'CİNAYET' SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Öte yandan İtalya'da savcılar AstraZeneca aşısı yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden müzik öğretmeni için 'cinayet' suçlamasıyla dava açtılar. 57 yaşındaki öğretmen Sandro Tognatti aşı yaptırdıktan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Mahkeme Sandro Tognatti'nin ölümünün aşıyla bağlantısını inceleyecek.

Almanya'da ise sağlık bakanlığı AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulması kararının ülkenin aşılarla ilgili düzenleyici kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından alındığını, kurumun hali hazırda aşı ya

ÇARE RUS AŞISI MI?

Tüm bu gelişmelerden sonra Avrupa Birliği'nde ise flaş bir karar geldi. AstraZeneca sşısından vazgeçme ihtimali üzerine Avrupa'da gözler Rusya'nın aşısı Sputnik V'e çevrildi.

Avrupa'daki fabrikalar Rus aşısının üretimi için harekete geçerken aşılama kampanyasını baltalayan bu krizi aşarak Kovid-19 mücadelesini hızlandırmayı umuyor. Sputnik V aşısının fonlamasını da yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun başkanı Kirill Dmitriev, bugün yaptığı flaş açıklamada İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya ile üretim anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Sputnik V aşısına onay verir vermez üretime başlamaya hazır olmak isteyen fabrikalardan bahseden Dmitriev, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tam bir 'PR' (halkla ilişkiler) darbesi olacağını ileri sürdü.