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  4. 26 Aralık 2018 23:23

Gösteriler binlerce kişiyi işsiz bıraktı

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan Sarı Yelekliler'in gösterileri nedeniyle binlerce kişi işsiz kaldı.

Gösteriler binlerce kişiyi işsiz bıraktı
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Ekonomi Bakanlığının verilerine göre, Sarı Yeleklerin eylemlerinin başlamasından bu yana şirketlerin uğradığı zararlar nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı. 

İşsiz kalan bu kişilerin devlete maliyetinin en az 28 milyon euro olduğu belirtildi.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, yaptığı açıklamada, gösterilerinin ticarette yüzde 25 ciro kaybına neden olduğunu vurguladı.

Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyinden (CNCC) yaklaşık 10 gün önce yapılan yazılı açıklamada, eylemlerin başlamasından bu yana alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtilmişti.

Açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar euro olduğu kaydedilmişti.

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