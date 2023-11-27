Avrupa'da terör alarmı: 27 okul kapatıldı

Başkent Brüksel ve Brabant bölgesinde, bugün 27 okulun kapatılacağı aktarıldı. Okullara, polis konuşlandırıldı.

Belçika'da yapılan bomba ihbarı nedeniyle başkent Brüksel ve Brabant bölgesinde çok sayıda okulun kapalı kalacağı belirtildi. Pazar akşamı geç saatlerde bir bomba ihbarı geldiği, bugün 27 okulun kapatılacağı aktarıldı. İhbara ilişkin detay paylaşılmadı. Kapatılan okullara polisin konuşlandırıldığı belirtildi.