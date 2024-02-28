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Aynı belediye için aday olmuşlardı; 2'i de ölü bulundu

Aynı belediye için aday olmuşlardı; 2'i de ölü bulundu
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Türkiye gibi yerel seçim süreci yaşanan bir başka ülke olan Meksika şoke eden bir olayla sarsıldı. Ülkede bir kasabada belediye başkanlığı için yarışan 2 aday birkaç saat arayla ölü bulundu.

Orta Amerika ülkesi Meksika'da Maravatio kasabasının belediye başkanlığı için aday olan iki isim, birkaç saat arayla ölü bulundu. Michoacan Eyalet Savcılığı, muhafazakar Ulusal Eylem Partisi (PAN) adayı Armando Pérez ile iktidardaki sol parti Morena'nın adayı Miguel Ángel Reyes'in kişisel araçlarında ölü bulunduğunu açıkladı. Yapılan iki ayrı açıklamada, iki adayın silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

CNN International'ın haberine göre, Pérez, 26 Şubat Pazartesi akşamı, Reyes ise bundan birkaç saat önce, doktor olarak çalıştığı hastanenin yakınlarında ölü bulundu.

Her iki aday da 2 Haziran'da yapılacak seçimlerde Maravatio belediye başkanı olmak için yarışıyordu. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki cinayetin 'talihsiz' olduğunu söyledi. PAN ve Morena partileri de cinayetleri kınayarak öldürülen adayları için adalet talebinde bulundu. 

EYLÜL AYINDAN BU YANA SEKİZ ADAY ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika'da siyasi şiddet özellikle seçim dönemlerinde artış gösteriyor. CNN'e konuşan analistlere göre, Obrador'un 6 yıllık görev süresi içinde, son bir yıl bu açıdan en şiddet dolu yıl olarak kayıtlara geçti. Ülkede yalnızca ocak ayında siyasi-seçim bağlantılı 36 şiddet olayı yaşandı. Intergralia Consultants isimli platformun verilerine göre de mevcut seçim sürecinin başladığı Eylül 2023'ten bu yana Meksika'da sekiz aday öldürüldü. 

Etiketler meksika yerel seçim adaylar ölü bulundular cinayet infaz
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