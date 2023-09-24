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Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva komaya girdi

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva komaya girdi
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Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın komaya girdiği açıklandı.

Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva, komaya girdi. Paşayeva’nın yardımcısı Elbey Badirov tarafından yapılan açıklamada, Milletvekili Ganire Paşayeva’nın komaya girdiği duyuruldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Merkez Klinik Hastanesine götürülen Paşayeva’nın gözetim altında tutulduğu bildirilirken, komaya girme nedeni ise açıklanmadı.

Aslen Azerbaycan’ın Tovuz şehrinden olan 45 yaşındaki Milletvekili Ganire Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. 6 Kasım 2005 günü yapılan meclis genel seçimlerine bağımsız aday olarak katılan Paşayeva, Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Azerbaycan Milli Meclisi'nin 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ıncı dönem milletvekili olan Paşayeva, ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor.

Etiketler Azerbaycan Milletvekili koma
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