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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki mevkidaş Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık yarım saat görüştü.

Kaynaklara göre, Çavuşoğlu ve Lavrov, Suriye konusunu ve yarın düzenlenecek Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı hazırlıklarını ele aldı.

Etiketler rus çavuşoğlu görüşme
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