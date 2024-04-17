  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi ile görüştü

Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi ile görüştü

Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi ile görüştü
Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hamas lideri İsmail Haniye ve heyetiyle bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze’ye yönelik insani yardımlar, ateşkes ve rehine takası konuları ele alındı.

HANİYE DE TÜRKİYE'YE GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, "Hafta sonu Filistin Davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız" diyerek Hamas lideri Haniye'nin Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Etiketler hakan fidan görüşme Hamas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzmanı uyardı: Altın alırken ses kontrolü yapın Uzmanı uyardı: Altın alırken ses kontrolü yapın İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor Telefonuna yüklediği uygulamayla 10 milyon TL'sinden oldu Telefonuna yüklediği uygulamayla 10 milyon TL'sinden oldu Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...'' Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...'' Kriptocular dikkat: Bitcoin'de halving geri sayımı başladı Kriptocular dikkat: Bitcoin'de halving geri sayımı başladı Ölen amcasını kredi çektirmek için bankaya götürdü Ölen amcasını kredi çektirmek için bankaya götürdü Yerel seçimlerin ardından ilk anket açıklandı: AK Parti'de kan kaybı sürüyor Yerel seçimlerin ardından ilk anket açıklandı: AK Parti'de kan kaybı sürüyor Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması Erdoğan, Hafize Gaye Erkan'a ''bekle'' dedi iddiası Erdoğan, Hafize Gaye Erkan'a ''bekle'' dedi iddiası