Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hamas lideri İsmail Haniye ve heyetiyle bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze’ye yönelik insani yardımlar, ateşkes ve rehine takası konuları ele alındı.
HANİYE DE TÜRKİYE'YE GELECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, "Hafta sonu Filistin Davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız" diyerek Hamas lideri Haniye'nin Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.
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